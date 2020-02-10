Скажите «токто» Токтосуну Султанову и одерните его!

В прошлом году акимом Ленинского района города Бишкека пришел некто Токтосун Султанов.

Этот герой до того был акимом и Первомайского района. Оседлал и ездит на должности акима, будто она досталась в наследство. Ладно, пусть приходит. Мы не против. Пусть работает. Но нас удивляет, вместо того чтобы как руководитель работать, объединив всех вместе, ведет работу с интригами. Скажем точней, разве неправда, что он разделил на «свой-чужой» руководителей муниципальных территориальных управлений (МТУ) Ленинского района? Мы слышали, что работая в Первомайском районе, выполнял точно такие «трюки». Вместо того чтобы проводить интриганскую политику, отчуждая хорошо работающих сотрудников «кадр того, кадр этого», вы бы лучше привели в порядок Ошский рынок, Токтосун мырза! Или вы работаете, пытаясь по волшебству расставить своих кадров во всех МТУ во время однажды пришедшей должности? В таком случае, скажите открыто, мы вам посодействуем…

Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.3