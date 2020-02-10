ОАО "Жалалабатэлектро" в 2019 году уменьшило дебиторскую задолженность населения на 18 процентов

Накануне в ОАО "Жалалабатэлектро" состоялось коллегиальное совещание, на котором подвели итоги работы за 2019 год.

В мероприятии принял участие председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров, его заместитель Бакыт Есенбаев, все местные начальники отделений ОАО "Жалалабатэлектро" и соответствующие сотрудники.

На совещании стало известно о том, что компания полностью выполнила основные поставленные задачи на 2019 год. Дебиторская задолженность населения в 2019 году уменьшилась на 18 процентов, построено 3 новых административных здания ОАО "Жалалабатэлектро".

На 2020 год поставлены задачи по установке "умных" счетчиков для абонентов предприятия, в будущем компания планирует установить "умные" счетчики для всех своих абонентов, отмечена важность внедрения единого Call-центра в 2020 году. Также в 2020 году компания планирует обеспечить электричеством жителей села Жазы-Кечуу.

Источник: Кабар