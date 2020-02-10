Абылгазиев дал развернутое объяснение о строящемся в Ат-Баши логистическом центре

Во вторник на собрании Жогорку Кенеша Мухаммедкалыю Абылгазиеву был задан вопрос о строящемся в Ат-Баши логистическом центре.

Также было сказано: озвучиваются разные слова; некоторые силы проводят митинги, давая деньги; стало неправильным направление на переговоры с народом таких политиков, как бывший губернатор Кайыпов без авторитета, которых не слушает народ.

В ответ на это глава правительства сказал: «Название «логистический центр» наш народ понимает не в полной мере, подразумевает строительство рынка. В принципе в том месте будет производство. Инвестор придет в свободную экономическую зону как частный субъект, будет управляться по этим законам. Всего будет вложено 280 млн долларов средств. Я тоже собрал аксакалов, разъяснил. Но есть заинтересованные стороны, чтоб «не строилось, ходили безработными».

Социальные сети будоражат только 20-30 человек, намерены сформировать мнение. Но весь народ поддерживает, ждет. В планах есть создание примерно 15 тысяч стабильно работающих рабочих мест, а не просто ходить и содержать овец и коров. Если будет создано хотя бы только 10 тысяч рабочих мест, ежемесячно будут получать зарплату в 15 тысяч сомов, тогда каждый месяц в руки ат-башинского народа попадет 150 млн сомов. В принципе, уже 17 лет назад начинали попытки этого строительства. Оказалось, не решилось по вине личного интереса. Сейчас имеется интерес только государства, инвестор должен прийти, молодежь должна быть обеспечена работой. Если мы хорошенько поймем, то в нашу экономику приходит 280 млн долларов США. Нет никакого обязательства, чтоб государство забрало себе», — сказал он.

Наряду с этим задан вопрос: «Могут построить нарынчане, ат-башинцы?»

На это М. Абылгазиев сказал: «Говорящим «построим» следовало построить до этого. Конечно, если есть желающие «и сейчас построим», то земли полно. Сколько пастбищ лежит от Ат-Баши до Торугарта. Давайте осуществим трансформацию, пусть объединятся и работают».

Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.7