ГПС КР: Обстановка на кыргызско-казахстанской границе стабильная

На кыргызско- казахстанском участке государственной границы обстановка стабильная.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.

"В связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана, граничащим с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении.

Как сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области, в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. «Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем», - отметили в пресс-службе.

Источник: Кабар