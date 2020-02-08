ГПС КР: Обстановка на кыргызско-казахстанской границе стабильная

На кыргызско- казахстанском участке государственной границы обстановка стабильная.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.
"В связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана, граничащим с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении.
Как сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области, в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. «Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем», - отметили в пресс-службе.
Источник: Кабар
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