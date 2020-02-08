Абылгазиев: Открытие детсадов в рамках ГЧП – это возможность решить проблему с нехваткой дошкольных учреждений

Открытие детских садов в рамках государственно-частного партнёрства – это возможность решить проблему с нехваткой детских дошкольных учреждений.

Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал во время рабочей поездки в Нарынскую область, сообщает пресс-служба правительства.

Он ознакомился с частным детским садом в селе Алыш Нарынского района, который построил местный предприниматель. На сегодняшний день в детском саду, где работают 12 педагогов, занимаются 50 детей. В дальнейшем планируется передать данный детский сад в муниципальную собственность.

«Отрадно, что неравнодушные граждане, не дожидаясь помощи от государства, своими силами открывают такие социальные учреждения. Сегодня по всей республике около 400 тысяч детей не могут посещать детские сады. Поэтому открытие детских садов в рамках государственно-частного партнёрства – это возможность поэтапно решить проблему с нехваткой детских дошкольных учреждений», - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр передал детскому саду сертификат на 100 тысяч сомов, которые будут направлены на нужды образовательной организации.

Источник: Кабар