Мэрия столицы приглашает в парк «Ынтымак» на посадку саженцев крымской сосны

В парке «Ынтымак» столицы сегодня с 10:00 начнется посадка ста саженцев крымской сосны.

Желающие принять участие в озеленении города, обязательно должны и могут прийти. Об этом сообщают в столичном муниципалитете.

Желающие посадить дерево, могут выбрать саженец, приобрести его. Стоимость одной сосны – 1 тысяча сомов, доставка — 100 сомов.

Собранные средства мэрия столицы перечислит на счет Жайылского государственного лесхоза, который согласился дать в долг 50 сосен. За остальные 50 саженцев заплатила семья Ильяса из Ноокатского района Ошской области.

Сотрудники муниципалитета запишут фамилию, имя и отчество купившего, посадившего семейное деревце и повесят на саженец табличку.

Источник: elgezit.kg