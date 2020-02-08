Мэрия столицы приглашает в парк «Ынтымак» на посадку саженцев крымской сосны

В парке «Ынтымак» столицы сегодня с 10:00 начнется посадка ста саженцев крымской сосны.
Желающие принять участие в озеленении города, обязательно должны и могут прийти. Об этом сообщают в столичном муниципалитете.
Желающие посадить дерево, могут выбрать саженец, приобрести его. Стоимость одной сосны – 1 тысяча сомов, доставка — 100 сомов.
Собранные средства мэрия столицы перечислит на счет Жайылского государственного лесхоза, который согласился дать в долг 50 сосен. За остальные 50 саженцев заплатила семья Ильяса из Ноокатского района Ошской области.
Сотрудники муниципалитета запишут фамилию, имя и отчество купившего, посадившего семейное деревце и повесят на саженец табличку.
Источник: elgezit.kg
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