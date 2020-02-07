Кабыл мырза заменой кадров пополняет свой карман?

Как только наши министерские, отраслевые руководители приходят на должность, так сразу начинают заниматься расстановкой своих кадров на должности вместо того, чтоб показать результат работы.
Остаются на втором плане такие хорошие шаги, как реформа, демонстрация результатов работы. К примеру, депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков рассказал, что руководитель Налоговой службы при правительстве Кабыл Абдалиев принудительно снимает с работы подчиненных сотрудников. С фактами. Депутат Алтынбеков не сплетничает, к тому же сказал в лицо на собрании комитета. Кабыл мырза заерзал, не смог найти ответа. Насмешил «ушел с работы на основе своего заявления». Если руководитель вызывает, запугивая «пиши заявление», то ведь любой сотрудник напишет заявление! Мы хорошо знаем Налоговую службу как «жирную» сферу. Кто бы ни пришел, кто бы ни ушел, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но «сумма» в кармане Кабыла Абдалиева обязательно изменится, правильно?
Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.3
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