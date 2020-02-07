«Грабли» 2014 года Адахана Мадумарова ударили по его же голове

Перепалка двухнедельной давности между Азимбеком Бекназаровым и Адаханом Мадумаровым вызвала тогда горячее обсуждение.
Ходившие в свое время соратниками, единомышленниками два героя изо всех сил грозили пальцем друг другу. Напомним, Бекназаров проанализировал пройденный в политике путь Мадумарова, перечислил недостатки. В ответ на это Мадумаров сказал: «В оплату за полученную должность он порочит меня. Дорогой, если ты пошел на должность, то не порочил бы меня, не навлекал на себя несчастья, а пошел бы!». Здесь вспоминается одна история. В 2014 году именно этот Адахан Мадумаров пошел на должность. Работа была не в Кыргызстане, а в другой стране. Мы помним, как он тогда специально прилетел издалека, выступил по телевидению и порочил какого-то политика. Это и есть «история повторяется»?
Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.5
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