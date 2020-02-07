Как теперь будет управлять министерством учитель географии Замирбек Аскаров?

Привели и сделали министром чрезвычайных ситуаций (МЧС) Замирбека Аскарова – бывшего вице-премьер-министра, важничающего чиновника, расчесывающего волосы, смачивая водой.
Это правда, Замир мырза в образе «красивого голубя», купающегося в луже после дождя - это кадр, ни дня не тушивший пожар, и никогда не работавший с лопатой в руках для разгребания снега. Мы к тому, что в сфере, которой сейчас пришел руководить, он не является опытным специалистом. Мало того, смеются, говоря, что он по профессии учитель географии. Как теперь Аскаров с учительским опытом будет управлять Министерством чрезвычайных ситуаций, требующим военной дисциплины, а? Оказывается, ничего не поделаешь, если счастье не уходит от «счастливого типа». Лучше бы по сравнению с ним мы сделали министром закаленного на месте, с созревшим опытом Давлетбека Алимбекова, работающего заместителем министра?!
Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.3
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