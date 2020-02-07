Из Китая было завезено 150 тонн пластиковых игрушек

В прошлом году из Китая было завезено 150 тонн пластиковых игрушек.

В каждом доме дети играют китайскими игрушками. Мы всегда говорим о вредности, опасности таких игрушек, но мы не перестаем завозить их, покупать. В соседнем Таджикистане запрещены китайские игрушки. А у нас, по всей видимости, ничего не изменится.

Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 11