Марипов получил выговор, и даже не придал значения!

До этого наша газета не один, а несколько раз писала, критикуя.

Как мы и писали, по результатам недостатков в работе председатель Счетной палаты Улукбек Марипов получил выговор. Работающие «ни шатко ни валко» даже не стесняются. Получают выговоры, продолжают работать, не придавая тому значения. Зачем держаться за должность, если в работе нет результата? Некогда Улукбек мырза был помощником экс-президента Алмазбека Атамбаева, совершил карьерный скачок. Прямо говоря, был доверенным кадром экс-президента. Будь на месте Марипова другой человек, после ухода Атамбаева с должности и сам освободил бы должность. Не цепляясь.

Источник: газета «De факто» №5 от 07.02.2020/стр.5