Ни одна партия не будет бороться честно на выборах

Такое мнение озвучил бывший председатель ЦИК Акылбек Сариев.
«Неважно, насколько хороша партия, но перед выборами ни одна партия не выберет путь честной борьбы, с соблюдением закона. Если партия хочет бороться честно, у нее будет оппонент, который точно будет бороться нечестно. Поэтому все партии начнут прибегать к различным методам. Как говорится: не пойман – не вор», – сказал он.
Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 11
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