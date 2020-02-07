Ежегодно разводятся более 10 тысяч семей, около 40 тысяч человек уклоняются от уплаты алиментов

Форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша выразил озабоченность тем, что ежегодно у нас фиксируется около 10 тысяч разводов и будущее детей остается неопределенным.

Они предложили ввести изменения в закон об алиментах.

По словам депутата Айсулуу Мамашевой, на этот раз поднимался вопрос повышения размера алиментов. Приоритетным остается защита интересов детей. Сообщается, что около 40 тысяч человек уклоняются от уплаты алиментов. Из них 92% – мужчины и 8% – женщины. Закон об алиментах был принят в 1990 году и ни разу в него не вносились изменения.

Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 11