В Нур-Султане граждане снова вышли на акцию с требованием уменьшить их ипотечные долги

Приехавшие из нескольких городов Казахстана в Нур-Султан 23 человека попросили уменьшить проценты по их ипотечным кредитам.
Когда вышедшие в пеший ход люди направились к резиденции казахского президента, дорогу им перекрыла полиция.
По словам активиста Канагат Такеевой, участники пешего хода требовали встречи с сегодняшним и прежним президентом, говоря, чтобы «долги опустили до уровня, который могут оплатить простые люди».
Никто не вышел к собравшимся перед президентской администрацией людям. Простояв несколько часов, собравшиеся разошлись с намерением снова собраться в среду утром.
В Казахстане за 2007-2008 годы в связи с экономическим кризисом множество людей не смогли оплатить ипотеки. В 2014-2015 годы после обесценивания национальной валюты закрытие кредитов усложнилось еще больше.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №3 от 07.02.2020/стр.16
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