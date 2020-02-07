Абдымалик Акматбаев: «Труды моих сыновей Рысбека и Тынычбека забылись»

Среди кыргызов не сыщется тот, кто не знает братьев Рысбека и Тынычбека Акматбаевых.

Хотя Рысбек Акматбаев был известен в обществе как отец кыргызского криминалитета, в народе по сей день говорят о его патриотизме, о том как он боролся с ввозом наркотиков в Кыргызстан и о том как он всегда пытался помочь нуждающимся. И Тынычбек Акматбаев тоже был достойным кыргызским джигитом. Как мы все помним, он трагически погиб 20 октября 2005 года при выполнении своей работы. Согласно закону Тынычбеку Акматбаеву должны были присудить медаль «Эрдик» (Доблесть). Тогдашний Парламент принял такое решение, но почему-то бывший президент К.Бакиев не подписал приказ. Уже не надеющийся на бакиевых аксакал Абдымалик ставит вопрос ребром и надеется на нынешнюю власть.

- Абдымалик-ата, как ваше здоровье, как вы живете, все ли у вас хорошо?

- Если старому человеку некому помочь, то трудности конечно же возникают. Но с Божьей помощью мы живем.

- Как сыновья и дочери ваших сыновей Рысбека и Тынычбека?

- Мои внуки растут, учатся.

- Что вас беспокоит?

- Всем известно о том, что мой сын Тынычбек, будучи депутатом ЖК 20 октября 2005 года был убит в 31 колонии, где он находился по службе. С тех пор из ЖК не пришел не один человек с вопросом «Как вы, как вы поживаете?». Да еще и суд так и не вынес своего решения о том, по чьему заказу был убит мой сын. Иначе говоря, никому и дела нет до старика.

- Разве местные власти не вспомнили о помощи народу оказанной в свое время вашим сыном?

- Ой, кажется, что если мы сами не напомним, то никто и не вспомнит. Никто и не оценил всей проделанной работы Тынычбека в №69 избирательном округе Иссык-Кульского района с апреля по октябрь месяцы 2005 года. К примеру, в городе Балыкчи не было стадиона. Он построил большой стадион. Они могли хотя бы этот стадион назвать его именем. Купил для детского сада №60 инвентарь. А для детей, которые ходили пешком в школу с села Сарымкамыш до города Балыкчи, он купил автобусы. За 308 тыс.сом провел чистую воду в сельские правления Чырпыкты и Тамчы. Жители улицы «Жаштар» сельского правления Чон-Сары-Ой уже многие годы жили без света. Он поставил им трансформатор. Обеспечил светом 70 домов сельского правления Кара-Ой. Он всегда помогал чем мог. Никогда не жалел помощи для детей-сирот. Готовил подарки для детей всех школ. А особенную поддержку он оказывал средней школе имени Кирова в городе Чолпон-Ата, где он и учился. Уже пять лет учителя этой школы во главе с директором школы просят назвать школу именем Тынычбека Акматбаева. А местные власти твердят им «Не говорите так!». В то время, когда мой сын был депутатом в ЖК, вместе с ним работали и нынешние депутаты А.Келдибеков и К.Ташиев. Они знают о всех его поступках. И у меня есть к ним просьба. Может они в память о нем хотя бы помогут назвать его именем его родную школу. Я прошу вас передать им это.

- На сколько мы помним в то время, когда спикером ЖК был Марат Султанов поднимался вопрос о присуждении ему медали «Эрдик» (Доблесть), но по каким-то причинам дело не было доведено до конца…

- 5 декабря 2006 года Марат Султанов, будучи спикером ЖК вынес решение «Тынычбек Акматбаев погиб при выполнении служебных обязанностей. Присудить ему медаль «Эрдик». Спасибо ему за это. Это постановление ЖК два раза доходило до бывшего президента К.Бакиева, но оба раза было им отклонено и возвращено. После этого Марата Султанова сместили с должности. Сейчас Марат снова в парламенте. Надеюсь на его помощь. Мы родители, были бы безгранично рады, если все это благополучно решилось. Будем надеяться. Если бы мои сыновья были живы, то они еще послужили бы своему народу. Другой мой сын Рысбек построил мечеть для своих земляков. Она по сей день стоит как новая. Мой Рысбек построил мечеть и в селе Орто-Токой. Он говорил «Отец, даст Бог, построю в Бишкеке такую мечеть, какой нет во всей Центральной Азии». И в итоге он погиб у дверей мечети в Кок-Жаре. Потом мне стало известно о том, что он помогал и этой мечети.

- Кого вы вините в смерти ваших двух сыновей?

-Думаю, что в их смерти повинен Бакиев. Ведь после смерти Рысбека и Тынычбека Ф.Кулов хлопотал, чтобы капитану Жанышу Бакиеву дали генеральский чин.

- Вы довольны решением суда?

- Как я буду доволен, если арестованным построили дачу на зоне? Они радуются жизни там, а заказчики же радуются здесь.

- Государство выплачивает пособие детям господина Тынычбека?

- Не-ет. Я сам кормлю 14 детей.

- Раньше двух ваших сыновей окружали как чиновники, так и бизнесмены. Кто нибудь из них помог вам?

- Нет, откуда?

- Мы слышали, что к вам иногда приезжают их друзья из Казахстана и помогают вам…

- Да, приезжают. Одни как-то помогают, другие же молятся за упокой души и уезжают. Я очень благодарен им.

Источник: газета "Лозунг" №4 от 2.02.2011/ стр.9