Сын первого президента Кыргызстана Айдар Акаев будет похоронен в Москве

Прощание с ним, по решению семьи, состоится 8 февраля, сообщил «Азаттыку» руководитель кыргызской диаспоры Дамир Асанов: «Его похоронят в Москве.
Так решили близкие. Сказали, что похороны пройдут в эту субботу. Аскар Акаев сообщил, что последние пять лет Айдар страдал от болезни, связанной с сердцем, и наблюдался у врачей. Перед смертью у него случился микроинфаркт».
По некоторым данным, Айдара Акаева похоронят на Троекуровском кладбище.
Старшему сыну первого президента Кыргызстана было 43 года. У него остались два сына и дочь. В 2005 году он был избран депутатом Жогорку Кенеша, но после мартовских событий того года вместе с семьей покинул Кыргызстан.
Источник: Азаттык
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