Правительство разработало план действий по предотвращению семейного насилия

Правительство утвердило план срочных мероприятий по предотвращению семейного насилия.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что будут выделены средства из госбюджета на мероприятия по предотвращению насилия и создание государственных кризисных центров. В местных органах власти планируется создать комитеты по работе с семьями в этом направлении.
Также основными задачами этого плана определены внедрение законодательных мер срочного реагирования на семейное насилие, повышение осведомленности населения и пропаганда ненасильственного и бесконфликтного поведения в семье, выявление семей в ситуации семейного насилия и предоставление помощи для пострадавших, а также работа с лицами, совершившими семейное насилие.
По данным правительства, мероприятия по реализации плана будут проводиться в течение 2020 года, а исполнителями являются Генпрокуратура, Верховный суд, Минтруда и соцразвития, МВД, Минздрав, Министерство образования и науки, МЧС, а также представители правительства в областях и органы местного самоуправления.
По данным МВД КР, количество случаев семейного насилия растет с каждым годом. Если в 2012 году было зарегистрировано 2415 фактов, то в 2017-м - уже 7114, а в 2019 году данный показатель вырос до 8159.
С начала 2020 года в Кыргызстане зафиксировано две смерти после семейного насилия. 1 января в Кочкорском районе 37-летняя женщина умерла после избиения мужем, 3 января в Баткене в результате семейного насилия умерла 26-летняя женщина. По обоим фактам проводится досудебное производство, подозреваемые задержаны.
4 января в городе Караколе Иссык-Кульской области мужчина облил бензином жену и поджег. Сейчас 33-летняя женщина находится в больнице.
Источник: Азаттык
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