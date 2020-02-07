Одного из пропавших братьев нашли мертвым в морге. Второго еще ищут

Один из пропавших братьев Кубат Асанов найден в морге.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Родные опознали тело. Остальные подробности сообщим позже», — сказали в пресс-службе.

50-летний Канат и 46-летний Кубат Асановы — родные братья. В январе 2020 года пропал Канат, а спустя несколько дней пропал Кубат.

Канат живет в жилмассиве Ынтымак. 9 января примерно в шесть вечера он вышел из дома и не вернулся. 11 января его жена обратилась в УВД Ленинского района Бишкека.

15 января примерно в одиннадцать утра на поиски старшего брата отправился Кубат. Он вышел из дома в селе Заречная Аламединского района и не вернулся. Супруга Кубата обратилась за помощью в милицию.

До сих пор местонахождение Каната неизвестно.

Источник: elgezit.kg