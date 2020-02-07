Одного из пропавших братьев нашли мертвым в морге. Второго еще ищут

Один из пропавших братьев Кубат Асанов найден в морге.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
«Родные опознали тело. Остальные подробности сообщим позже», — сказали в пресс-службе.
50-летний Канат и 46-летний Кубат Асановы — родные братья. В январе 2020 года пропал Канат, а спустя несколько дней пропал Кубат.
Канат живет в жилмассиве Ынтымак. 9 января примерно в шесть вечера он вышел из дома и не вернулся. 11 января его жена обратилась в УВД Ленинского района Бишкека.
15 января примерно в одиннадцать утра на поиски старшего брата отправился Кубат. Он вышел из дома в селе Заречная Аламединского района и не вернулся. Супруга Кубата обратилась за помощью в милицию.
До сих пор местонахождение Каната неизвестно.
Источник: elgezit.kg
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