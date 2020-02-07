ТНК «Дастан» и «Бхарат Фордж» подписали Меморандум о совместной модернизации продукции военного назначения

Председатель Правления ТНК «Дастан» Т.Темиралиев и исполнительный директор индийской компании «Бхарат Фордж» Баба Кальяни подписали Меморандум о совместной модернизации продукции военного назначения.

Об этом сообщили в посольстве КР в Индии.

Подписание состоялось в рамках участия кыргызской делегации в работе международной выставки в сфере оборонной промышленности Defence Expo-2020, которая проходит в г.Лакхнау (Индия) с 5 по 8 февраля 2020 года.

В церемонии подписания Меморандума принял участие посол Кыргызской Республики в Индии А.Исаев.

«Мы очень рады войти в сегмент морского бизнеса. Это сотрудничество объединяет передовые технологии и технологии двух ведущих компаний. Мы с нетерпением ждем возможности расширить нашу деятельность в этом сегменте, работая в рамках политики «Делай в Индии», - сказал Баба Кальяни.

Отмечается, что реализация Меморандума предполагает проведение совместных испытаний военной продукции и налаживание широкого совместного производства.

ТНК «Дастан» и индийская компания «Бхарат Фордж» сотрудничают в военной области с сентября 2019 года.

Источник: Кабар