ТНК «Дастан» и «Бхарат Фордж» подписали Меморандум о совместной модернизации продукции военного назначения

Председатель Правления ТНК «Дастан» Т.Темиралиев и исполнительный директор индийской компании «Бхарат Фордж» Баба Кальяни подписали Меморандум о совместной модернизации продукции военного назначения.
Об этом сообщили в посольстве КР в Индии.
Подписание состоялось в рамках участия кыргызской делегации в работе международной выставки в сфере оборонной промышленности Defence Expo-2020, которая проходит в г.Лакхнау (Индия) с 5 по 8 февраля 2020 года.
В церемонии подписания Меморандума принял участие посол Кыргызской Республики в Индии А.Исаев.
«Мы очень рады войти в сегмент морского бизнеса. Это сотрудничество объединяет передовые технологии и технологии двух ведущих компаний. Мы с нетерпением ждем возможности расширить нашу деятельность в этом сегменте, работая в рамках политики «Делай в Индии», - сказал Баба Кальяни.
Отмечается, что реализация Меморандума предполагает проведение совместных испытаний военной продукции и налаживание широкого совместного производства.
ТНК «Дастан» и индийская компания «Бхарат Фордж» сотрудничают в военной области с сентября 2019 года.
Источник: Кабар
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