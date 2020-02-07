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(Видео) На Ошском базаре произошёл пожар

На Ошском базаре сегодня утром вспыхнул пожар, сообщает МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05:50. На месте работают 5 пожарных расчётов, 5 спасателей и сотрудники милиции. Подробности уточняются.

Источник: Кабар

           

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