Текебаев постарел, у него маразм?

Есть на радио «Азаттык» передача «Два к одному», когда два журналиста приглашают в гости политиков и задают вопросы.

3 февраля на эту программу был приглашен лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. Научившийся хорошо ладить с журналистами Текебаев на этот раз показал, что постарел и у него начался маразм. Когда журналисты задавали вопросы, он переходил на другую тему, раз за разом повторял один факт, доказал, что теряет рассудительность.

Почему лидер «Ата Мекена» так быстро постарел? Все потому, что он оказался в тюрьме? Разве можно оказаться в таком состоянии, если тебе едва за 60?

Может, поэтому он поставил перед собой план передать бразды партии другому человеку?

Источник: газета «Кабар-Инфо» №3 от 06.02.2020 / стр. 4