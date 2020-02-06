Коронавирус. В Кыргызстане 347 человек под наблюдением медиков

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная, случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.
Об этом 5 февраля сообщил Минздрав.
По информации ведомства, сейчас под наблюдением в стационаре находятся 52 человека, по месту жительства под медицинским наблюдением — 295. Состояние у всех стабильное.
В пунктах приема и размещения граждан подготовлено 280 койко-мест. Из них по 100 койко-мест — на пунктах «Торугарт» и «Эркечтам», 50 — в аэропорту «Манас» и 30 — в аэропорту «Ош».
Эпицентром нового типа поражающего легкие вируса является китайский город Ухань. По последним данным, от нового типа коронавируса скончались 490 человек, число заболевших составляет около 23 тысячи 600 человек.
Источник: govori.tv
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