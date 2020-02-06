Почему онемели Жеенчороев и Бокоев?

В последнее время усилилась шумиха вокруг золотого месторождения Джеруй, люди выходят на митинги, проводят круглые столы.
В одно время возглавлявшее золотодобывающее предприятие Дастан Сарыгулов тоже вмешался в этот вопрос и озвучил острые слова. Но где были они все, когда Бабанов и Алмаз в свое время продали месторождению русскому чеченцу за 100 тысяч баксов? Во-вторых, интересно выглядит внезапное онемение депутатов парламента Жеенчороева и Бокоева, которые готовы чуть ли не горы свернуть, когда выступают по другим вопросам. Кого боятся или опасаются эти двое? Очевидно, не хотят разоблачить дурные дела своего босса – Бабанова. Если это так, то зачем они стали народными представителями?
Источник: газета «Кабар-Инфо» №3 от 06.02.2020 / стр. 3
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