Как Садыр Жапаров совместно с Бакиевыми вывез из Кыргызстана 5 млрд долларов и какое к этому имеет отношение Чыныбай Турсунбеков?

Как известно, за последние два года в Кыргызстане идет ожесточенная борьба с коррупцией.

Это позволило вернуть государству 1 млрд 443 млн сомов. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями перечислила 758 млн сомов, Генпрокуратура – 427,5 млн сомов, МВД – 7 млн сомов. Из Единого депозитного счета в 2019 году было выделено 799,3 млн сомов на строительство 15 школ и дополнительных корпусов в Чуйской области, в городах Бишкеке и Оше. Значит, борьба с коррупцией приносит какие-то результаты.

Хотя государственная власть прилагает все усилия, до сих пор не привлекаются к уголовной ответственности люди, нанесшие огромный ущерб государству. Например, депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и ныне находящийся за решеткой Садыр Жапаров. Напомним, сейчас Садыр Жапаров старается выйти на свободу, заявляя: «Я чист перед народом». Как оказалось, он не так чист. По данным местных СМИ, Чыныбай Турсунбеков тоже стоял во главе крупных мошеннических схем, что позволило завладеть ему банком и заводом.

Недавно депутат двух созывов Жогорку Кенеша, основатель инвестиционного банка «Иссык-Куль» Болот Байкожоев провел пресс-конференцию и заявил, что в 2007-2010 гг. через банки в оффшорную зону были вывезены из Кыргызстана 5 млрд долларов. По его словам, все это делалось на глазах тогдашней власти, возможно с молчаливого согласия Национального банка и Службы финансовой разведки.

После рейдерского захвата инвестиционного банка «Иссык-Куль», он превратился в место по отмыванию грязных денег. Даже была создана специальная программа, способная совершать 20 тысяч банковских операций в минуту. Это позволило команде Наделя в 2007-2010 гг. вывести в оффшорную зону 5 млрд долларов. Сначала деньги были в обороте банков, а потом вывезены в оффшорную зону.

Здесь есть факт причастности Садыра Жапарова. Его родная сестра Райкуль Жапарова стояла во главе рейдерского захвата инвестиционного банка «Иссык-Куль». Но еще до вынесения судебного вердикта в ее адрес она сбежала из страны. «Люди там были связаны: Михаил Надель – Чыныбай Турсунбеков. Турсунбеков и Садыр Жапаров имели отношения с Бакиевыми. Эти люди допустили рейдерский захват банковской системы Кыргызстана», - сказал Байкожоев.

Как оказалось, Байкожоев сделал главным бухгалтером инвестиционного банка «Иссык-Куль» госпожу Райкуль. Она же позднее написала заявление в прокуратуру на Байкожоева. По его словам, к этому делу был причастен и Чыныбай Турсунбеков. «Ч. Турсунбеков владел акциями, но по соглашению мог продать акции только мне. Но в 2007 году он продал акции людям Бакиевых. После 2010 года поспешил выставить себя пострадавшим, написал заявление: «Меня заставили продать акции». Но никто пистолет к его голове не приставлял», - говорит Болот Байкожоев.

Есть еще одно обстоятельство. В 2005 году Россия запретила проводить банковские операции через «Азия Универсал Банк», во главе которого стоял Михаил Надель. Тогда он вместе с Максимом Бакиевым разработал план по рейдерскому захвату других коммерческих банков. В первую очередь они захватили инвестиционный банк «Иссык-Куль» и применили эту схему в отношении других банков.

Государственные органы обязательно должны проверить эту рейдерскую схему и вывоз из Кыргызстана 5 млрд долларов. Участникам этих событий нужно дать юридическую оценку. Потому что борьба с коррупцией должна быть бескомпромиссной. Если кто-то грабил страну и был причастен к коррупции, то он на своей шкуре должен почувствовать суровость закона.

Источник: Тезкабар.орг