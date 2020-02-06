Ассоль Молдокматова: Айдара Акаева должны похоронить в Кыргызстане

Феликс Кулов отметил, что бывший президент сам должен определить место проведения похорон сына

Похороны сына первого президента Кыргызстана Аскара Акаева - Айдара - должны пройти в Кыргызстане. Таким мнением с Vesti.kg поделилась общественный деятель и телеведущая Ассоль Молдокматова.

По ее словам, кыргызский народ должен проявить человечность к семье Акаевых и с пониманием отнестись к тому, чтобы погребение прошло на родине.

- В момент горестей, ухода соотечественников мы должны понимать, что необходимо консолидироваться и проявить человечность во всем,- подчеркнула Молдокматова. - Кыргызский народ всегда был великодушным. Давно пора принять Аскара Акаевича в Кыргызстане. В связи с уходом Айдара Акаева следует понять и принять, что похороны и погребение должны проходить на родине.

Между тем экс-премьер-министр Феликс Кулов сказал в беседе с Vesti.kg, что вопрос о месте проведения церемонии прощания должен решать отец умершего - Аскар Акаев.

- Решение о том, где должен быть похоронен Айдар Акаев, должен принять отец,- заметил Кулов. - Как известно из местных СМИ, Аскар Акаевич принял решение хоронить своего сына в России, поскольку он родился там. К его решению нужно относиться с уважением.

Бывший госсекретарь правительства Осмонакун Ибраимов, который работал при Акаеве, также считает, что похороны сына первого президента должны пройти на территории Кыргызстана.

- Его похороны, безусловно, должны пройти в Кыргызстане,- подчеркнул Ибраимов.

Напомним, сегодня, 6 февраля, стало известно о том, что Айдар Акаев скоропостижно скончался в результате сердечного приступа.

Вместе с тем, по сообщениям отечественных СМИ, несколькими днями ранее от продолжительной болезни умер племянник бывшего президента Кубан Акаев. Он был сыном брата Аскара Акаева - Чилтена.

Кубана Акаева похоронили накануне в Кеминском районе.

Источник: VESTI.KG