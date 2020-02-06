25 казахстанских экстремистов скрывались в Кыргызстане

В едином перечне лиц, причастных к террористической деятельности, числятся 8 тысяч граждан стран-участниц ШОС

За последние пять лет на территории стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, в состав которой входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия и Пакистан, разыскано 30 граждан Казахстана, передает корреспондент Vesti.kg в Нур-Султане.

«Большинство из них скрывались в Кыргызстане- 25 человек, оставшиеся в России и Таджикистане», - заявил на пленарном заседании сената зампредседателя КНБ Нургали Билисбеков.

На территории Казахстана было разыскано и передано спецорганам стран-участниц ШОС более 200 граждан этих государств.

«В рамках ШОС на площадке региональной антитеррористической структуры ведется единый перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. В нем почти 8 тысяч человек. Порядка 700 из них - граждане РК. Это те, кто выехали в зоны конфликта, в основном на Ближний Восток. Часть из них ликвидированы. Но мы их не снимаем с учета, потому что есть сведения, что некоторые лица притворились ликвидированными, но на самом деле продолжают свою террористическую деятельность», - добавил Билисбеков.

Источник: vesti.kg