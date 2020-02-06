У двоих прибывших в Баткен из Китая взяты пробы на вирусологическое исследование

Информация, распространяемая в социальной сети о том, что в Баткенскую областную объединенную больницу поступили двое с подозрением на коронавирус, не соответствует действительности.

Об этом заявляет пресс-центр Министерства здравоохранения КР.

По его данным, на сегодня подтвержденных случаев коронавируса нет. Эпидемиологическая ситуация на территории республики стабильная, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы.

«Так как эти двое кыргызстанцев приехали из Китая через Таджикистан, сотрудники санитарно-карантинного пункта, согласно алгоритму действий, утвержденных Минздравом, привезли их в организацию здравоохранения для дальнейшего наблюдения, состояние у обоих удовлетворительное», — сообщает пресс-центр ведомства.

Как отмечается, у двух прибывших кыргызстанцев отобраны пробы на вирусологическое исследование. На основе результатов анализов экспертная комиссия решит по дальнейшему наблюдению, как действовать.

Источник: Elgezit.kg