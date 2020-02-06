В Баткене двоих мужчин поместили в изолятор с подозрением на коронавирус

В Баткенской области двое граждан госпитализированы в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Турмуш.
Как сообщается, 5 февраля примерно в 17:00 на КПП «Кызыл-Бел» на границе с Таджикистаном у двоих жителей Кара-Суйского района — К.уулу Э., 1992 года рождения, и Э.С., 1983 года рождения, выявили повышенную температуру — 37,3.
Дежурные КПП сразу же вызвали бригаду скорой помощи, после чего жители были доставлены в инфекционное отделение Баткенской областной больницы. В ходе медицинского осмотра были проведены санитарно-эпидемиологические работы. Граждан поместили в изолятор.
В ходе проверки выяснилось, что 14 января двое мужчин находились в селе Улуучат Китая, а 21 января через Ошскую и Баткенскую области отправились в Таджикистан.
Уулчат — уезд в Кызылсу-Кыргызском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Источник: Elgezit.kg
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