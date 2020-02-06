Кыргызстан активно работает над вопросом выхода из «черного списка» ЕС – глава АГА

Кыргызстан активно работает над вопросом выхода из «черного списка».

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Абышев.

По его словам, в этом направлении ведется интенсивная работа уже в течение двух лет. «Мы уже на завершающем этапе. Работы идут по плану. В этом году мы уже получили право на подачу заявки о выходе из «черного списка». И вскоре мы уже поедем разрабатывать планы», - заверил глава АГА.

В свою очередь директор Центра гражданско-частного партнерства Данияр Абдылдаев заявил, что выход из черного списка и модернизация аэропортов должны идти параллельно. «Выход из «черного списка» увеличит пассажиропоток и авиасообщения. И для того, чтобы обслуживать такой поток пассажиров нам нужно создать инфраструктуру и соответствующие условия»,- сказал он.

Источник: Кабар