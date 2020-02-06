×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 4

Кыргызстан активно работает над вопросом выхода из «черного списка» ЕС – глава АГА

Кыргызстан активно работает над вопросом выхода из «черного списка».

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Абышев.

По его словам, в этом направлении ведется интенсивная работа уже в течение двух лет. «Мы уже на завершающем этапе. Работы идут по плану. В этом году мы уже получили право на подачу заявки о выходе из «черного списка». И вскоре мы уже поедем разрабатывать планы», - заверил глава АГА.

В свою очередь директор Центра гражданско-частного партнерства Данияр Абдылдаев заявил, что выход из черного списка и модернизация аэропортов должны идти параллельно. «Выход из «черного списка» увеличит пассажиропоток и авиасообщения. И для того, чтобы обслуживать такой поток пассажиров нам нужно создать инфраструктуру и соответствующие условия»,- сказал он.

Источник: Кабар

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить