Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чуйскую область

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки в регионы страны.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. Сегодня, 6 февраля, Глава государства с рабочей поездкой посетит Чуйскую область. В ходе поездки проведет встречу с жителями Ысык-Атинского района. Также Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомится с деятельностью перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.
Источник: Кабар
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