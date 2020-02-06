Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чуйскую область

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки в регионы страны.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. Сегодня, 6 февраля, Глава государства с рабочей поездкой посетит Чуйскую область. В ходе поездки проведет встречу с жителями Ысык-Атинского района. Также Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомится с деятельностью перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.

Источник: Кабар