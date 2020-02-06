В фастфуде города ОШ сделали стену из книг Айтматова, Пушкина, Шекспира…

В столовой «Мерилин», в городе Ош сделали стену из книг Пушкина, Айтматова, Шекспира, Сыдыкбекова, Жантошева и других известных писателей. Книги использовали вместо кирпичей и залил все алебастром.
Об этом сообщила в соцсетях пользователь Зинакан Пасанова.
«Ужас! Классики стали стеной для фастфудоной. Шесть книг Чынгыза Айтматова, две книги Касымалы Жантошева, включая роман «Каныбек», книги Түгөльбая Сыдыкбекова и другие мировые шедевры стали стенкой для фастфудной «Мерилин» в городе Ош, на араванской улице. Это настоящий манкуртизм! Книги, которые не могут найти люди залил в стену алебастром. Как у людей кусок хлеба пролещет через горло увидев такие стены? Кто примет соотвествующие меры» написала Зинакан Пасанова.
Источник: Elgezit.kg
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