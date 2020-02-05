Кыргызский ученый создал лекарство от коронавируса

Академик Омурбай Нарбеков еще до этого времени выражал свое мнение относительно коронавируса, вызывающего панику.

Он отметил, что все распространяющиеся вирусы в основе своей одинаковы, вследствие чего противовирусные средства не особо различаются.

«Природа Кыргызстана дарит средства против всех болезней. Можно избавиться от банального гриппа до считающихся опасными болезней. Например, до этого мы разработали противопаразитарное лекарство. Кроме того, мы создали противовирусный препарат, который назвали «Алтынай». Мы изготовим лекарство против коронавируса, добавив в это средство ряд ингредиентов», — сказал Нарбеков.

Напомним, от распространяющегося в Китае вируса скончались более 200 человек, заболели несколько тысяч человек.

Источник: govori.tv