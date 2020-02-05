Кыргызский ученый создал лекарство от коронавируса

Академик Омурбай Нарбеков еще до этого времени выражал свое мнение относительно коронавируса, вызывающего панику.
Он отметил, что все распространяющиеся вирусы в основе своей одинаковы, вследствие чего противовирусные средства не особо различаются.
«Природа Кыргызстана дарит средства против всех болезней. Можно избавиться от банального гриппа до считающихся опасными болезней. Например, до этого мы разработали противопаразитарное лекарство. Кроме того, мы создали противовирусный препарат, который назвали «Алтынай». Мы изготовим лекарство против коронавируса, добавив в это средство ряд ингредиентов», — сказал Нарбеков.
Напомним, от распространяющегося в Китае вируса скончались более 200 человек, заболели несколько тысяч человек.
Источник: govori.tv
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!