Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова: «Китай сможет справиться с нелегкой задачей»

Доселе неизвестный медицине коронавирус, получивший название 2019-nCoV (сокращенный от английского NewCoronaVirus) стал одним из главных вопросов повестки дня мирового сообщества.

Вместе с тем во всем мире, включая Кыргызстан, принимаются соответствующие меры по недопущению ввоза столь опасной инфекции.



Не допустить

Как рассказал нашей газете заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Мадаминжан Каратаев, основная цель — недопущение распространения эпидемии.

По его словам, 23 января 2020 года, получив информацию о новом коронавирусе, в Кыргызстане был создан оперативный штаб, куда, кроме Министерства здравоохранения, вошли представители Государственной пограничной службы, Министерства чрезвычайных ситуаций, Минобразования, Министерства иностранных дел, Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Был утвержден план-мероприятий штаба, по предотвращению проникновения вируса на территорию страны.

— Цель штаба — это оперативный обмен информацией, совместное решение вопросов, — сказал замминистра. Как отметил Мадаминжан Каратаев, со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения, нет оснований для ввода режима чрезвычайной ситуации.

— В Кыргызской Республике нет ни одного случая выявления заражения коронавирусом. Все санитарно-карантинные пункты, больницы готовы, — отметил он. Все заезжающие на территорию КР граждане проверяются тепловизором, ведется учет.

Как поведал замминистра, ситуация когда были усилены меры для предотвращения попадания какого-либо вируса на территорию страны не нова.

— Это основание для проверки нашей готовности. Сегодня мы тоже смотрим, чего не хватает, что у нас есть, — отметил чиновник.

— При организации мер по предотвращению попадания вируса на территорию страны, может быть, были выявлены какие-либо недостатки и которые вы устранили? —спросили мы у замминистра.

— Нет. Мы еще раз посмотрели нашу работу. Чего не хватает? Тепловизоры, везде где они нужны, мы обеспечили. Также смотрим по дезинфекции. Это наша ежедневная работа. Но так как ситуация обострилась, мы усилили контроль, создали штаб, чтобы координировать свои действия, — рассказал Мадаминжан Каратаев.

Как отметил замминистра, Китай — крупная держава, и она может справиться с вирусом. — Китай предпринимает все меры, которые возможно. Мы тоже в меру своих возможностей готовы помочь, — отметил он.

Врачам терпения

О том, что Китай сможет справиться со сложной ситуацией, высказала и депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Исмаилова.

«На сегодняшний день Китай столкнулся со сложной проблемой, коронавирус угрожает безопасности всего мирового сообщества. С момента обнаружения очага вируса власти Китая предпринимают самые правильные и нужные меры для локализации возникшей проблемы. Сейчас отмеченная страна одна из передовых стран мира, имеют налаженную систему, хороший интеллектуальный капитал, с помощью которого, я уверена, что Китай сможет справится с нелегкой задачей. Со своей стороны, хочу пожелать скорейшей нормализации ситуации в Китае, связанной с коронавирусом, медикам стойкости, терпения в тяжелой, на данный момент, работе!» — сказала нашей газете депутат парламента.

О том, какие меры принимаются по недопущению попадания вируса в Кыргызстан, наша газета побеседовала и с простыми врачами.

Так, по словам врача эпидемиолога департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения КР Чынары Мамбеталиевой, в инфекционных отделениях всех городских и районных больниц страны подготовлены специальные боксированные палаты, куда в случае подозрения на зараженность коронавирусом будут помещать людей. А во всех пограничных пунктах пропуска работают 22 санитарно-карантинных пункта, где круглые сутки, посменно работают 170 врачей эпидемиологов. Мощность санитарно-пропускных пунктов зависит от объема потока проходящих граждан. Например, в международном аэропорту «Манас» работают 4 врача эпидемиолога. На складах фармацевтических компаний имеется запас одноразовых медицинских масок в количестве 3 миллиона 500 тысяч штук. Как она рассказала, граждане КНР, которые прибудут в Кыргызстан, будут под наблюдением врачей до окончания инкубационного периода. При прохождении границы у них будут взяты координаты для связи с человеком.

— В настоящее время, 6 кыргызстанских студентов, которые прибыли из Китая, находятся в больнице города Кант Чуйской области. Так как они прибыли через Казахстан, после пресечения они были размещены в ближайшей больнице в Канте.

На сегодня у нас нет людей имеющих подозрение на зараженность коронавирусом, — сказала Чынара Мамбеталиева.

Как отмечают врачи, проверка на пограничных пунктах на наличие повышения температуры тела предмет выявления инфекционными заболеваниями идет постоянно, а со сложившейся ситуацией в мире, работа была усилена.

Китай принимает все усилия для остановки вспышки коронавирусной инфекции. Даже сам председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять распространению коронавируса дал приказ принять все меры, — отметила врач.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №8 от 04.02.2020 / стр. 9