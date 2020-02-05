В Кыргызстане население обеспечено углем на 93%, а бюджетные организации – 106% - Боронов

Обеспеченность населения углем по состоянию на 10 января 2020 года составила 93,69%, бюджетных организаций – 106,14%.
Об этом во время заседания Республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года сообщил первый вице-премьер-министра Кубатбек Боронов.
По его словам, по республике были организованы 727 топливных баз, из них на севере – 270, на юге – 457.
«Мы можем сказать, что отопительно-зимней период проходит согласно плану, отставаний по обеспечению население и организаций углем не наблюдается», - сообщил Боронов.
Источник: Кабар
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