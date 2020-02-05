К интернету подключены 99 процентов школ республики, — правительство

На территории Кыргызстана на конец 2019 года 2 тысячи 118 государственных и муниципальных школы, или 99 процентов образовательных учреждений, были подключены к интернету.

В 2018-м данные показатели составляли 67 процентов, сообщает пресс-служба кабмина КР.

Как отмечается, в рамках реализации Концепции региональной политики КР 91 школа получила статус инновационной школы (в каждом районе и 20 малых городах), из которых 30 учебных заведений оснащены лабораторным, мультимедийным, офисным и учебным оборудованием, а также мебелью для предметных кабинетов. 61 школа стала современной электронной школой. Дополнительно проведено оснащение 540 школ ноутбуками, роутерами и проекторами для использования интернета.

Как рассказали в Минобразования, выработан новый подход к формированию Базисного учебного плана для школ. Эти изменения коснулись увеличения количества часов на иностранные языки, введения предмета «Информатика» с 5-го класса, изменения методики преподавания государственного языка, усиления предметов естественно-научного цикла.

В минувшем году учащиеся уже 5-6-х классов занимались по новым предметным стандартам с использованием новых учебных программ и учебно-методических комплексов. В последующие годы планируется обучение по новым предметным стандартам учащихся 7-9-х классов, а затем 10-11-х классов.

Кроме того, в рамках цифровизации системы образования созданы:

– платформа для дополнительного образования детей с 1-го по 4-й классы – iBilim;

– платформа для детей с 5-го по 9-й классы – «Билим булагы»;

– программа для автоматического подсчета заработной платы учителей «Открытый бюджет» на платформе Информационной системы управления образованием.

Источник: Elgezit.kg