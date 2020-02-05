В Голландии закрываются тюрьмы, а у нас?

Представьте, что в Голландии, где численность населения превышает 17 млн человек, закрываются тюрьмы.

О чем это говорит? О том, что уровень преступности падает. Еще с 2004 года в этой стране начали закрываться тюрьмы. Потому что законы в Голландии особенные. Например, употребляющий наркотические вещества человек отправляется на лечение от зависимости. За передвижениями преступников могут следить при помощи электронного браслета на руке. Это позволяет преступникам заниматься общественно полезной работой. В данное время в Голландии закрыты 19 учреждений исполнения наказаний, на очереди еще 5. Только 11 тысяч человек из 17 млн населения находятся в тюрьме. Такой статистики нет нигде в мире. А в нашей стране, наоборот, строят тюрьмы. У нас около 10 тысяч человек из 6 млн населения отбывают срок за решеткой. В будущем и у нас будут закрываться тюрьмы. Надеемся на лучшее.

Источник: газета «Факты.kg» №4 от 04.02.2020 / стр. 3