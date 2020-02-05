Аскар Салымбеков поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

Известный бизнесмен планирует закупить медицинские маски для соседней страны

Ассоциация «Дордой» в целях оказания помощи китайскому народу закупит 50 тысяч масок и передаст их Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызстана. Об этом в социальной сети Facebook сообщил президент ассоциации Аскар Салымбеков.

«Сложившаяся ситуация меня тревожит так же, как и всех кыргызстанцев. Я считаю, что это большое испытание, которое упало на голову наших соседей, мы должны пройти вместе. Сегодня, когда китайский народ переживает трудные времена, не нужно опускаться до различного уровня слухов, необходимо продемонстрировать единство и дружеское отношение», - заявил Салымбеков.

Напомним, накануне премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев дал поручение МИД, Минздраву и МЧС проработать вопрос оказания помощи китайским партнерам.

По данным ВОЗ, на 4 февраля текущего года заражены 20 630 человек (из них в Китае 20 471). За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах. 427 человек погибли.

Источник: vesti.kg