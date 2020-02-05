В Оше 6 февраля на трех улицах не будет газа, сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Как уточняется, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ 6 февраля будет прекращена подача природного газа в г. Ош по пр. Масалиева, Алайская, Коргон-Тюбе.
Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
Источник: Кабар
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