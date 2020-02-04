(Видео) В Нарыне сбили насмерть школьницу. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения

В городе Нарыне школьницу сбили насмерть.

Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарына. По ее данным, ДТП произошло накануне в местности «Городок». Девочка была доставлена в реанимационное отделение областной больницы, где скончалась от полученных травм.

Сообщается, что на место происшествия прибыла оперативная группа ОВД города Нарына. Личность водителя установлена. Им оказался У.М., 1987 года рождения. «Он на своем автомобиле «Фольксваген Венто» сбил Д.Ы.к., 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

По факту ведутся следственные мероприятия.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения на одной из улиц Нарына. На кадрах видно, что школьница вышла из маршрутки и пыталась перебежать дорогу. Водитель иномарки не заметил ребенка и на всей скорости сбил.

Источник: 24.kg