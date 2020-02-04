В Ошской области зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла

В Ошской области 3 февраля в 21:46 зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в селах Нура и Икизяк Алайского района интенсивность землетрясения составила 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: Elgezit.kg