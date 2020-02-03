(Видео) Как охотятся снежные барсы? В Кыргызстане на видео это снято впервые

В Кыргызстане, возможно, впервые за последние годы сняли на видео то, как снежные барсы ведут охоту.
Бывший владелец охотничьего хозяйства «Тур Хан-Тенгри» Улан поделился с АКИpress видеозаписью, которая была сделана два года назад в горах Иссык-Куля. Ролик был опубликован в инстаграм-акканте @ula_666.
«Я начал работать с охотничьим хозяйством с 2014 года. И в первую очередь начал с охраны территории от браконьеров. Работавшие здесь егеря и чабаны получали вознаграждение за помощь, помогая ловить браконьеров. И за 4 года количество козерогов и барсов сильно увеличилось», - рассказал он.
Во время очередного обхода он и егеря заметили группу снежных барсов. Они поняли, что барсы вели охоту.
Съемка была сделана на территории охотхозяйства в районе ледников Северный и Южный Энильчек. Улан предполагает, что охота барсов, возможно, впервые попала на видео в Кыргызстане за последние годы.
Источник: Акипресс
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