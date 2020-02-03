Зарплата милиционеров увеличилась на 40%

С 1 января 2020 года на 40 % увеличилась заработная плата сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Если до этого сотрудник получал 11 тыс. сомов, то сейчас получает 19 тыс. сомов.

Кроме того, предусмотрена выплата денежной компенсации за аренду (поднаем) жилья: сотрудникам правоохранительных органов в Бишкеке 9 тыс. сомов, а в регионах страны — 7,5 тыс. сомов.

С 3 февраля 2020 года со всеми сотрудниками органов внутренних дел будут заключать контракт,

Повышение зарплаты сотрудников исполнено на основе принятого 25 июля 2019 года Закона №102 «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики».

Источник: maralfm.kg