Зарплата милиционеров увеличилась на 40%

С 1 января 2020 года на 40 % увеличилась заработная плата сотрудников органов внутренних дел.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Если до этого сотрудник получал 11 тыс. сомов, то сейчас получает 19 тыс. сомов.
Кроме того, предусмотрена выплата денежной компенсации за аренду (поднаем) жилья: сотрудникам правоохранительных органов в Бишкеке 9 тыс. сомов, а в регионах страны — 7,5 тыс. сомов.
С 3 февраля 2020 года со всеми сотрудниками органов внутренних дел будут заключать контракт,
Повышение зарплаты сотрудников исполнено на основе принятого 25 июля 2019 года Закона №102 «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики».
Источник: maralfm.kg
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