Страшное ДТП в Узгене. Семь человек сгорели в машине

Автомобиль врезался в электрический столб и перевернулся.

Люди не успели выбраться из горящего салона. Сегодня ночью, 3 февраля, в селе Мырза-Аке Узгенского района водитель автомобиля «Lexus E 300» врезался в электрический столб. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Машина перевернулась и упала на бетонное ограждение. В результате ДТП авто загорелось.

- К месту происшествия мы подъехали в 04:08 и в течение 10 минут пожар был локализован,- отметили в пресс-службе МЧС. - Но находившиеся семь человек в салоне погибли. Автомашина работала на газе. Наверное, это тоже спровоцировало пожар. Машина врезалась в электрический столб, потом перевернулась и упала на бетонное ограждение. Пассажиры получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью

В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Источник: VESTI.KG