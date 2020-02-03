 Страшное ДТП в Узгене. Семь человек сгорели в машине 

Автомобиль врезался в электрический столб и перевернулся.
Люди не успели выбраться из горящего салона. Сегодня ночью, 3 февраля, в селе Мырза-Аке Узгенского района водитель автомобиля «Lexus E 300» врезался в электрический столб. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МЧС.
Машина перевернулась и упала на бетонное ограждение. В результате ДТП авто загорелось.
- К месту происшествия мы подъехали в 04:08 и в течение 10 минут пожар был локализован,- отметили в пресс-службе МЧС. - Но находившиеся семь человек в салоне погибли. Автомашина работала на газе. Наверное, это тоже спровоцировало пожар. Машина врезалась в электрический столб, потом перевернулась и упала на бетонное ограждение. Пассажиры получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью
В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Источник: VESTI.KG
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