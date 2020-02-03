Аренда за территорию дислокации российской базы «Кант» составит $4,8 миллиона

Арендная плата за территорию дислокации Объединенной российской военной базы в Кыргызстане составит $4,8 миллиона.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что такие расчеты содержат протокол о внесении изменений и дополнений к Соглашению между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания военной базы в городе Канте, ратифицировать который Государственная дума планирует в феврале 2020 года.
Размер арендной платы пересмотрен в сторону увеличения после совместной инвентаризации, которая выявила превышение площади, занимаемой российским военным объектом, на 58,32 гектара.
Финансирование расходов будет осуществляться Министерством обороны РФ в пределах ежегодных бюджетных ассигнований.
Протокол также устраняет противоречия между законодательствами двух стран по вопросам использования беспилотных летательных аппаратов, что позволит включить соответствующее подразделение в состав Объединенной российской военной базы в Кыргызстане.
Также поправками определен порядок доступа граждан республики на аэродром «Кант», который арендуют ВС РФ для перевозки воздушными судами кыргызской стороны.
Ранее сообщалось, что для увеличения территории авиабазы «Кант» выкуплены земельные участки вокруг военной базы. Об этом информировали представители Генерального штаба Вооруженных сил КР.
Источник: 24kg
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