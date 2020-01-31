Узбекистану не разрешили эвакуацию студентов из Уханя

Китай не разрешил эвакуировать узбекистанских студентов из города Ухань в китайской провинции Хубэй, считающегося эпицентром вспышки коронавируса.
МИД Узбекистана сообщил, что 29 января китайская сторона проинформировала посла Узбекистана «о предпринимаемых правительством Китая всесторонних мерах по сдерживанию распространения коронавируса, а также профилактике и лечению инфекции».
Министерство иностранных дел соседнего Кыргызстана заявило, что «прорабатывает различные варианты» вывоза кыргызстанцев, находящихся в Китае, на фоне роста числа умерших от вспышки коронавируса в этой соседней стране.
По последним данным, в результате вспышки коронавируса в Китае умерли уже более 200 человек. Более 1 300 случаев заражения определены как крайне тяжелые, свыше десятка тысяч находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус.
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил в начале недели, что власти ждут от китайской стороной разрешения на полет спецборта для эвакуации десятков казахстанских студентов из города Ухань. На прошлой неделе власти сообщили, что в Ухане, где транспортное сообщение приостановлено, а выезд из города запрещен, находятся 94 из 210 казахстанских студентов, зарегистрированных в этом городе.
Кыргызстан, по заявлению правительства, из-за угрозы проникновения в страну коронавируса 23 января закрыл наземную границу с Китаем. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан отчитались об усилении контроля за прибывающими из Китая.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 30 января, объявила международную чрезвычайную ситуацию после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами Китая. При этом организация заявила, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.
azattyk.kg
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