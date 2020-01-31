Была под стражей 11 лет без уголовного дела — кыргызстанка вышла на свободу

Женщину приговорили к 25 годам лишения свободы. Фактически она содержалась под стражей больше 11 лет, ожидая пересмотра дела.

Женщина, которая находилась под стражей 11 лет без наличия уголовного дела, освобождена, сообщила пресс-служба Института омбудсмена КР.

Накануне женщина позвонила в офис омбудсмена, который следил за ее судьбой, и поблагодарила, сообщив об освобождении. Решение принял Токмокский городской суд, так как она фактически отбыла срок наказания.

В Институте омбудсмена ранее сообщали, что кыргызстанка обжаловала приговор первой инстанции в Чуйском областном суде. Тот отменил приговор и направил дело на пересмотр. Токмокский горсуд трижды направлял дело в прокуратуру города для обеспечения явки подсудимой на заседания. Как заявили в офисе акыйкатчи, после третьей отправки дело было утеряно, однако ни в суде, ни в прокуратуре не смогли объяснить, кем и когда.

Женщину признали виновной в убийстве и незаконном лишении свободы и приговорили ее к 25 годам заключения. Она находилась под арестом 11 лет, но согласно новому Уголовному кодексу КР, вступившему в силу 1 января 2019 года, максимальный срок, который могли назначить за подобные преступление, составлял 20 лет.

Институт омбудсмена пояснил, что женщина свыше пяти месяцев провела в СИЗО, где день считается за два, а после решения Токмокского горсуда находилась под арестом еще более 11 лет (с 2008 года). Также отмечалось, что в 2015-м в ее отношении должны были применить амнистию.

Кроме того, в Институт омбудсмена пришел ответ Генпрокуратуры о том, что Управление ГКНБ по Чуйской области начало расследование по факту утери уголовного дела.

sputnik.kg