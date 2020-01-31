Кыргызстан получил Золоту Награду от популярного британского журнала

Наша страна заняла первое место в номинации «Лучшие развивающиеся направления» 2020 года

Кыргызстан получил Золотую Награду и занял первое место по итогам голосования читателей международного журнала «Wanderlust Travel Magazine» в номинации «Лучшие развивающиеся направления» 2020 года («Top Emerging Destinations»).

В церемонии вручения наград «Reader Travel Awards» принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов. В своем выступлении Байсалов поблагодарил журнал «Wanderlust Travel Magazine»» за признание и отметил, что Кыргызстан продвигает «не массовый туризм, а туризм для интеллигентных и экологически сознательных путешественников, умеющих ценить природу и культурное наследие».

«Этими качествами особенно отличаются читатели журнала «Wanderlust», и потому их признание особенно дорого для нашей страны», - подчеркнул Байсалов.

Церемония награждения состоялась 30 января в Лондонском выставочном центре Олимпия, где стартовала крупнейшая туристическая ярмарка «Направления: отдых и путешествия» («Destinations: holiday and travel show»).

Награды присуждались всего по 11 номинациям, среди которых «Лучшая страна», «Лучший город», Лучший аэропорт», «Лучшие путеводители», «Топ авиалинии» и т.п.

Справочно: «Wanderlust Travel Magazine» - самый популярный британский туристический журнал («Wanderlust» переводится как «Страсть к путешествиям»), освещающий приключенческие, культурные и специальные путешествия. Журнал издается десять раз в году.

Vesti.kg