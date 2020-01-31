«Финпол» задержал директора Бишкекского управления Фонда обязательного медицинского страхования .

Его поймали со взяткой в размере 1800 евро

Сотрудники ГСБЭП 29 января в одном из торгово-рыночных комплексов Бишкека по подозрению в получении взятки в размере 1800 евро (143 тысячи сомов) с поличным задержали директора Бишкекского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования (далее – БТУ ФОМС), гражданина «Б.М.».

Установлено, что задержанный вымогал у гр. «А.А.» деньги за изготовление медицинских справок и других документов, необходимых для трудоустройства за рубежом.



Сегодня Первомайский райсуд изберет задержанному меру пресечения.

VESTI.KG