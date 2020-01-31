Минздрав КР призывает аптеки не продавать одному человеку больше 20 масок и не повышать их стоимость

В Кыргызстане вводится запрет на вывоз медицинских масок и лекарств, необходимых в случае вспышки коронаровируса.
Минздрав Кыргызстана в связи со вспышкой коронаровирусной инфекции в Китае для равномерного доступа и обеспечения населения медицинскими масками вновь призывает фармацевтические кампании, аптеки, аптечные пункты ограничить отпуск масок в большом количестве, а также отпускать одному человеку не более 20 медицинских масок.
Также все субъекты предпринимательской деятельности предупреждены о неповышении стоимости медицинских масок, антисептиков, дезинфицирующих, противовирусных, антибактериальных лекарственных средств и препаратов, применяемых для симптоматической терапии вирусных инфекций.
В связи с тем, что временно прекращена поставка медицинских масок из России, Казахстана и Китая, Министерство здравоохранения КР рассматривает возможные поставки из других стран (Турция, Корея, Индия). Проводятся переговоры и планируется завезти в ближайшие дни достаточное количество медицинских масок в республику.
В понедельник в Кыргызстан завезут 500 тысяч масок.
Вводится запрет на вывоз из Кыргызской Республики медицинских масок и лекарственных средств, необходимых в случае вспышки коронаровирусной инфекции.
Дополнительно информируем, что в аптеках страны одноразовые маски и противовирусные лекарственные средства, антисептики, дезинфекционные средства имеются в достаточном количестве.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!