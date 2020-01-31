Минздрав КР призывает аптеки не продавать одному человеку больше 20 масок и не повышать их стоимость

В Кыргызстане вводится запрет на вывоз медицинских масок и лекарств, необходимых в случае вспышки коронаровируса.

Минздрав Кыргызстана в связи со вспышкой коронаровирусной инфекции в Китае для равномерного доступа и обеспечения населения медицинскими масками вновь призывает фармацевтические кампании, аптеки, аптечные пункты ограничить отпуск масок в большом количестве, а также отпускать одному человеку не более 20 медицинских масок.

Также все субъекты предпринимательской деятельности предупреждены о неповышении стоимости медицинских масок, антисептиков, дезинфицирующих, противовирусных, антибактериальных лекарственных средств и препаратов, применяемых для симптоматической терапии вирусных инфекций.

В связи с тем, что временно прекращена поставка медицинских масок из России, Казахстана и Китая, Министерство здравоохранения КР рассматривает возможные поставки из других стран (Турция, Корея, Индия). Проводятся переговоры и планируется завезти в ближайшие дни достаточное количество медицинских масок в республику.

В понедельник в Кыргызстан завезут 500 тысяч масок.

Вводится запрет на вывоз из Кыргызской Республики медицинских масок и лекарственных средств, необходимых в случае вспышки коронаровирусной инфекции.

Дополнительно информируем, что в аптеках страны одноразовые маски и противовирусные лекарственные средства, антисептики, дезинфекционные средства имеются в достаточном количестве.

VESTI.KG

