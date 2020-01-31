Жители одного дома должны 2,5 млн за электроэнергию. Говорят, что виноват застройщик

В редакцию Kaktus.media обратились жители дома по улице Тыналиева в "Среднем Джале".

Застройщиком объекта из трех блоков является компания "Аалам строй". Все жители дома на целый день остались без электроэнергии. Сейчас их снова подключили, но ситуация может повториться.

Что говорят жильцы

23 января всему дому отключили электроэнергию за неуплату. 190 семей остались не только без света, но и без тепла и горячей еды, поскольку дом не подключен ни к системе центрального отопления, ни к газу.

Жильцы говорят, что живут в доме уже 3 года, но только в этом сезоне перестали платить за свет, так как им стали приходить слишком большие счета. Это произошло после того, как в их квартирах установили умные счетчики, причем без согласия самих жильцов.

"Например, мне по старому счетчику пришло за два месяца 3 тысячи сомов, а с января месяца за 10 дней мне начислили такую же сумму. То есть за месяц я должна платить более 10 тысяч за свет? Это же бред. С нашими зарплатами на что жить прикажете?" - говорит одна из жительниц Бермет Асаналиева.

Главная проблема, по словам жителей, - отсутствие центрального отопления, которое обещала провести компания, но не провела. В итоге им приходится отапливаться электроэнергией.

Что говорит руководство строительной компании

По словам гендиректора компании "Аалам строй" Алмаза Абдыкадырова, с сентября долг жителей составил более 2 миллионов сомов.

"Свою часть задолженности по свету мы оплатили, но многие жильцы даже не собираются платить. Мы постараемся решить как-то этот вопрос, но это все равно будут лишь временные меры", - говорит мужчина.

Директор также сообщил, что распределительная компания, устанавливающая счетчики, выявила ошибки при установке.

"То есть по счетчикам выходила одна сумма - маленькая, а по факту расходовалось электроэнергии в разы больше. Вот эту выявленную разницу и распределили между квартирами. Поэтому вышла такая сумма. Если честно, мы сами были в шоке от цифр", - признается Абдыкадыров.



Дольщики согласны оплатить лишь по тарифу "Бишкектеплосети". То есть по 25 сомов за квадратный метр. "Аалам строй" с таким выходом из ситуации категорически не согласен, ведь разницу придется оплачивать компании.

Что говорят в распределительной компании

Поставку электроэнергии в дом осуществляет компания "Энерготехсервис".

Там объяснили, что так как дом еще не сдан в эксплуатацию, в их базе данных объект значится как один абонент - ОсОО "Аалам строй". Следовательно, начисление идет по коммерческому тарифу, то есть 2,24 сома за 1 Квт.

"Сейчас компания частично оплатила долг, поэтому мы возобновили поставку электроэнергии, но 10 февраля мы выставим новый счет. Если его не оплатят, то мы снова отключим весь дом", - отметили в компании.

Что касается "умных счетчиков", то они были установлены по заявлению строительной компании, а не самовольно, как утверждают жители.

Как нам сообщили в "Энерготехсервисе", как только жители получат техпаспорта, оплату будут начислять по бытовому тарифу - 70 тыйынов за Квт.

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